В Мурманске капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 88%

Капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Мурманске практически завершен. Из запланированных в 2020 году 120 жилых зданий успешно завершены работы в 106, то (88,3%). Ещё в 14 многоквартирных домах капитальный ремонт подходит к концу.

Из 19 запланированных крыш ремонтные работы приняты по 12 объектам. В семи домах – на Карла Либкнехта, 23 и 25, Сафонова, 21 и 30, Фрунзе, 21/4, Коминтерна, 24 и Привокзальная, 10 – капитальный ремонт кровель должен завершиться до 20 декабря.

В семи МКД продолжается замена внутридомовых инженерных сетей – на Володарского, 7, Октябрьской, 24, Книповича, 39, Нахимова, 18, Карла Либкнехта, 34/7, Кирова, 22 и Охотничьем переулке, 15. Объекты будут сданы до 20 декабря.

Приведение в порядок фасадов было предусмотрено в 17 домах города. На сегодняшний день все работы завершены. По одному объекту – на улице Карла Либкнехта, 23 – подрядчик не выполнил обязательства. Принято решение о расторжении с ним контракта, а капитальный ремонт фасада этого дома будет сделан в 2021 году.

Как сообщает региональное Министерство строительства, завершены работы по замене лифтов в Мурманске – 176 новых агрегатов установлены в 86 многоквартирных домах. Приведены в порядок два подвала и фундаменты четырёх жилых зданий.