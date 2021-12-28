Как сообщает Мурманское УГМС, в связи с активной циклонической деятельностью в районе Кольского полуострова в третьей декаде декабря, местами на крайнем севере региона отмечались обильные осадки. На 27 декабря количество осадков, выпавших с начала месяца, местами достигло месячной нормы, а в районе нп.Ура-Губа – превысило месячную норму. По оперативным данным за текущий месяц в районе н.п.Ура-Губа выпало 153%, в Мурманске - 105% месячной нормы осадков. Следует отметить, что в Мурманске количество осадков, выпавших с начала года, превысило предыдущий годовой максимум, который отмечался 2016 году, на 3,4 мм.

28 и 29 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается местами снег, изморозь. 28 декабря температура воздуха - 17 -22°, при прояснениях -22 -27°, на крайнем севере области -11 -16°.

29 декабря ночью ожидается холодная погода, днём преобладающая температура воздуха -12-17°.

30 декабря ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 28 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -17 -22°, на крайнем севере -11 -16° в течение суток. Гололедица.