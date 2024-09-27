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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.24 15:00

В Мурманске Кольская АЭС презентовала отчёт об экологической безопасности

В мероприятии приняли участие региональные парламентарии Евгений Никора, Лена Лукичева, Лариса Орлова, Михаил Павлов, Геннадий Степахно, Александр Клементьев и Артур Попов, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа, жители областного центра.

Представители КАЭС рассказали об экологической политике предприятия, действующей системе производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды, уровне воздействия станции на природу региона. Подробно остановились на мероприятиях по охране окружающей среды, реализованных в прошлом году.

Заместитель председателя областной Думы, советник заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом «Кольская атомная станция» Евгений Никора отметил, что госкорпорация «Росатом» – экологически ответственная компания:

— Кольская АЭС ежегодно реализует значительный комплекс мероприятий экологической направленности, направляя на эти мероприятия значительные финансовые средства. Так, в прошлом году объем затрат составил более 1 млрд 867 млн рублей, при этом повсеместно применяются наилучшие доступные технологии. Особо подчеркну, что наша технология производства электроэнергии имеет нулевой объём выбросов озоноразрушающих веществ в атмосферу. В целом, Кольская АЭС как предприятие «Росатома» системно следует целям устойчивого развития ООН и активно продвигает эту повестку, и в своей как волонтёрской, так и экологической деятельности.

Важным инструментом реализации экологической политики предприятия в регионе присутствия стало соглашение, подписанное с правительством Мурманской области в мае текущего года. И это соглашение, наполненное конкретными добрыми делами для сохранения чистоты и биоразнообразия Кольского полуострова, уже реализуется.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30814/

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