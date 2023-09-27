В Мурманске компания «АтомЭнергоСбыт» добивается привлечения к ответственности нерадивых должников

Служба судебных приставов Мурманской области по обращениям АО «АтомЭнергоСбыт» в августе и сентябре 2023 года возбудила два уголовных дела в отношении директоров расчётных центров управляющих организаций, которые злостно не исполняли решения судов о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию.

«Региональные приставы проделали большую работу в рамках исполнительного производства, однако их постановления об обращении взыскания на имущественное право должника — право получения денежных средств по агентским договорам — директорами расчётных центров были проигнорированы», — комментируют в отделе экономической безопасности филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Кроме того, по одному из уголовных дел сторона защиты обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела, посчитав его необоснованным, однако суд признал действия судебного пристава законным. В настоящий момент проводится дознание до данному делу.

Фото: https://vk.com/ufssp51?z=photo-217531562_457239591%2Falbum-217531562_00%2Frev