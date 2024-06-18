В Мурманске квест «Полуночное Солнце» 40 участников преодолели за 25 тысяч шагов

В Мурманск состоялся пеший квест городского ориентирования «Полуночное солнце». В мероприятии приняли участие более 40 северян. Участники в течение трёх часов исследовали Первомайский округ Мурманска. За это время ими было пройдено 25 тысяч шагов.

Организатор квеста – ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи». В Мурманской области мероприятие проводится в третий раз.

Молодёжь региона разгадывала загадки и скрытые послания, в которых зашифрованы забытые памятники, важные места исторического и культурного наследия города, а также «народная топонимика» Первомайского округа Мурманска.

«Каждый год «Полуночное солнце» проходит в новом районе города. Начинали мы с Октябрьского, в прошлом году осваивали Ленинский, и вот, наконец, дошли до самого нового округа города. Квест направлен, в первую очередь, на ознакомление молодёжи с историей и памятными местами Мурманска. Зашифрованные точки маршрута расположены в театрах, памятниках, аллеях, домах, в которых многие ребята за всю жизнь никогда не были, и даже не представляли насколько богатая культура у города», – рассказал начальник отдела по работе со студенческой молодёжью ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи» Артур Фортес.

Участниками квеста в этом году выступили команды, сформированные Мурманским региональным отделением «Российских Студенческих Отрядов».

«К концу трехчасового квеста шагомеры участников показывали больше 25 тысяч шагов. Бойцы студенческих отрядов всегда выступали за историзм и здоровый образ жизни, поэтому концепция квеста пришлась им по душе. Теперь ребята с гордостью будут делиться с коллегами из других регионов тем, что именно у нас в Мурманске расположен самый длинный дом в России, что наш театр Северного флота выступал в трюмах корабля и на льдинах. И, конечно, специфика проведения мероприятия ночью, в полярный день, придаёт особый шарм исследованию по ночному пустого города», – поделилась командир регионального штаба Мурманского регионального отделения «РСО» Полина Пэн.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, победителем квеста стала команда «Солнечная медведица», второе место у команды «Полярные подкрадули», третье – у команды «Вальгалла».

За три часа команды побывали у озера Ледового, легкоатлетического манежа, ДК Первомайского, прихода Святого Михаила Архангела, гостиницы «69 Параллель», Первомайского рынка, Свято-Троицкого Феодоритова Кольского монастыря, самого длинного дома в России и театра Северного флота, а также на живописной смотровой площадке «Маяк Федора» с видом на Кольский залив.

Фото: https://gov-murman.ru