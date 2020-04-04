В Мурманске ликвидировали боевика

В Мурманске сотрудники правоохранительных органов ликвидировали боевика, который планировал теракт.

Как сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), сотрудники ФСБ установили местонахождение вооруженного боевика в ночь с 3 на 4 апреля. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам спецназа, после этого его нейтрализовали.

Сотрудники спецслужб нашли оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство.

По информации органов безопасности, уничтоженный боевик планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток, чтобы участвовать в террористической деятельности.

В НАК отметили, что среди сотрудников правоохранительных органов потерь нет, а из жителей областного центра никто не пострадал.