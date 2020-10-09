В Мурманске ликвидирован аварийно-опасный участок дороги

В областном центре этом году был завершён капитальный ремонт разделительной полосы на участке автодороги от переулка Якорного до дома № 228 по проспекту Кольскому.

Ремонт выполнен в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также в рамках работ по ликвидации аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования города Мурманска.

В соответствии с проектом выполнены все запланированные мероприятия на перекрестке проспекта Кольского и улицы Героев Рыбачьего.

Здесь выполнили реконструкцию светофорного объекта, обустроили регулируемые пешеходные переходы через проспект Кольский с выделенной пешеходной фазой светофорного регулирования, установлены дублирующие дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход» над проезжей частью, реализована возможность безопасного левого поворота с проспекта Кольского на улицу Героев Рыбачьего в южном направлении путем установки дополнительной светофорной секции.

По информации, предоставленной ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску, за текущий год на перекрестке Кольский – улица Героев Рыбачьего, зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие. Связано это было с выходом пешехода на проезжую часть при запрещающем сигнале светофора.