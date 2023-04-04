В Мурманске март 2023 года отметился холодом и обильными снегопадами

Как сообщает Мурманское УГМС, март 2023 года в Мурманске стал самым холодным месяцем за прошедшую зиму и самым холодным мартом за последние пять лет. Средняя месячная температура воздуха была ниже климатической нормы на 2,5°С.

Ситуация, когда в Мурманске месяц март был самым холодным за зиму, отмечалась также в 2008, 2005, 1957 и 1952 годах. Самым тёплым по значению средней месячной температуры воздуха в Мурманске (минус 0,6°С) был март 2007 года, а самым холодным (минус 16,0°С) - март 1966 года.

Количество выпавших за март осадков в Мурманске составило 52,6 мм, или 181% от климатической нормы. Ещё больше осадков отмечалось лишь в 2000 году, когда за месяц выпало 53,0 мм осадков. В целом за зиму количество выпавших осадков превысило климатическую норму на 15%.