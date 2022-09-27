В Мурманске мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню туризма, посетили порядка 2000 гостей

На площади мурманского Морского вокзала провели программу «MURMANSK.TRAVEL DAY» , посвященную Дню туризма. В рамках мероприятия Туристский информационный центр региона совместно с комитетом по туризму Мурманской области провели выставку «MURMANSK.TRAVEL MARKET».

Представители туриндустрии и экологических организаций рассказали посетителям о действующих турах по Мурманской области и популярных направлениях, а Почта России организовала работу выездного пункта отправки бесплатных сувенирных открыток.

В шатре выставки работала зона с бесплатными мастер-классами.

Для гостей мероприятия была проведена викторина на знание истории и природных явлений Кольского Заполярья. Её участники приняли участие в беспроигрышной лотерее, было разыграно 1000 подарков.

В рамках «MURMANSK.TRAVEL DAY» были организованы бесплатные экскурсии по городу «Город мой широкоплечий». Экскурсанты посетили ключевые достопримечательности города и узнали малоизвестные исторические факты от гидов Мурманска. Гидами выступили – аккредитованный гид Мурманской области Виктор Сафронов и специалист Мурманского областного краеведческого музея Ирина Колодка.

Организаторами выступили: АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», АО «Мурманский морской торговый порт» и Мурманский областной краеведческий музей.

Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» предоставил посетителям возможность сделать доброе дело – принять участие в социально-экологической акции «Крышечки надежды». Вырученные в ходе акции средства будут направлены в благотворительный фонд.

В преддверии Всемирного дня туризма был запущен городской квест. Каждый желающий может проходить точки маршрута в удобном для него порядке.

Как сообщает региональный комитет по туризму, всего в мероприятии приняли участие порядка 2000 гостей, на площадках фудкорта они попробовали более 1000 порций блюд арктической кухни, купили более 500 сувениров на выставке-продаже брендированной продукции с северной тематикой и отправили более 1500 сувенирных открыток по стране совершенно бесплатно.

Фото: https://gov-murman.ru