В Мурманске модернизируют систему сбора и вывоза отходов

АО «Управление отходами» модернизирует систему сбора и вывоза отходов. Современные ёмкости под твёрдые коммунальные отходы (ТКО) появились в Мурманске.

Первыми изменения на контейнерных площадках заметили жители Первомайского округа. Более 1000 металлических баков заменили пластиковыми евроконтейнерами.

На площадки выставляется такое же количество контейнеров взамен старых. Новые баки имеют наибольшую ёмкость - 1,1 кубометра. Таким образом, где ощущалась нехватка ёмкостей для отходов, должен решится вопрос с переполнением контейнеров мусором.

Как сообщает Мурманский филиал АО «Управление отходами», решение о модернизации системы сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в Первомайском округе Мурманска было принято на основе рекомендаций региональных и муниципальных властей, а также в связи с обращениями жителей округа.