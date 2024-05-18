В Мурманске модернизируются школьные пространства

В Мурманском международном лицее стартовал капитальный ремонт актового зала. В прошлом году учреждение одержало победу в программе «На Севере — твой проект», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В настоящее время в помещении проведён демонтаж конструктивных элементов, электрических сетей. Выполняются подготовительные работы по отделке зала. Проведена новая электрическая проводка и смонтирована сцена.

Как сообщает администрация города Мурманска, в планах полностью обновить полы, стены и потолок, установить светильники, заменить систему отопления с радиаторами, чтобы лицеистам было комфортно находиться в помещении даже зимой.

Дизайн-проект предполагает, что после ремонта актовый зал станет многофункциональной площадкой для проведения праздников, научных конференций и круглых столов.

Напомним, что в 2023 году победителями программы «На Севере — твой проект» стали пять образовательных организаций города Мурманска. Среди них: детский сад №50 с инициативой «Мурманск на волне детства», предусматривающей оборудование спортивной и двух детских площадок, а также веранды; школа №45 с проектом «Точка притяжения» (ремонт актового зала); гимназия №7 с идеей оборудования спортивной площадки рядом с образовательным учреждением «Мы за спорт!»; детский сад №90 с проектом оборудования детских игровых площадок «Северный островок детства».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27384&page=1