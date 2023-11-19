В Мурманске на 16 площадках северяне проверили свои знания в области географии

Традиционная просветительская акция РГО «Географический диктант» прошла сегодня по всей стране и за её пределами. Из года в год она объединяет взрослых и детей, желающих проверить свои знания по географии.

Участникам требовалось ответить на вопросы за 45 минут, где помимо знаний, нужно было использовать мышление и логику. Тест состоял из двух частей: первая часть включала 10 вопросов, вторая – 30.

Как сообщает администрация города Мурманска, в столице Заполярья диктант писали на 16 площадках, три из которых – на базе Центральной городской библиотеки.

Основная цель проведения «Географического диктанта» - популяризация географических знаний и повышение интереса среди населения.

За всю историю диктанта его написали более 2,4 млн человек. В 2017 году он впервые прошёл за рубежом в 25 странах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26141&page=1