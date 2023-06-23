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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 13:00

В Мурманске на 419 пешеходных переходах нанесена новая дорожная разметка

В 2023 году общий объём горизонтальной дорожной разметки, планируемый к нанесению на автомобильных дорогах города Мурманска, превышает 30 тысяч квадратных метров, включая разметку 425 пешеходных переходов.

Как отметил глава администрации Юрий Сердечкин, на проспекте Ленина дорожную разметку нанесли толстослойным холодным пластиком. Покрытие износостойкое, намного долговечнее эмали, к тому же, имеет светоотражающий эффект.

Как сообщает администрация города Мурманска, на поверхности разделительной линии появилась шумовая полоса — чередующиеся выступы различной формы. Её задача — предупредить пересечение или наезд водителем на сплошную линию.

На сегодняшний день в Мурманске нанесено свыше 22 тысяч квадратных метров дорожной разметки, что составляет более 74% от общего объёма.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25219&page=1

 

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