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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.22 17:00

В Мурманске на Аллее писателей открыли бюст Михаилу Орешете, писателю, краеведу и поисковику

Сегодня возле областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой состоялась торжественная церемония открытия памятного мемориального бюста почётному гражданину города-героя Мурманска, писателю, краеведу и поисковику Михаилу Григорьевичу Орешете.

Он стоял у истоков движения по восстановлению воинских захоронений на Кольском полуострове. В работу он вовлёк огромное количество единомышленников. Благодаря этому труду многие сумели узнать судьбу своих близких и побывать на их могилах.

В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, вице-губернатор области Владимир Евменьков, депутаты областной Думы Михаил Белошеев, Алла Истомина, Александр Макаревич, Геннадий Степахно, представители исполнительных органов власти региона, общественных организаций, поискового движения, жители города Мурманска.

Сергей Дубовой в своем выступлении отметил, что увековечение памяти Михаила Орешеты поистине знаменательное событие в жизни города-героя и всей Мурманской области: 

– Это дань глубокого уважения яркому, творческому человеку, всей своей широкой душой любившему Кольский край и живущих здесь людей. Всю свою жизнь Михаил Григорьевич посвятил Кольскому Заполярью, исследованию истории края, сохранению памяти о Великой Отечественной войне и землякам. Он делал это целеустремленно, настойчиво и терпеливо. Эта трудная, кропотливая и столь нужная работа делается не по приказу сверху, не для галочки или какой-то выгоды, а по велению сердца. Это было дело его жизни. Он оставил бесценное наследие ныне живущим и будущим поколениям – в книгах, обелисках, вернувшихся из забвения именах защитников Заполярья, в душе каждого, кто его знал.

Участники церемонии открытия бюста читали стихи, пели песни, делились личными воспоминаниями о Михаиле Орешете.

Михаил Григорьевич родился в 1951 году в селе Великая Загоровка Черниговской области. В Мурманске оказался в 1974 году, после армии. Работал в Мурманском морском пароходстве, в областном отделении Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры, в колхозе «Беломорский рыбак», преподавал в школе №52.

Был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За трудовое отличие», Золотой медалью Фонда «За миротворческую и благотворительную деятельность», медалью им. Михаила Шолохова «За гуманизм и служение России». Член Союза писателей России с 1999 года.

Являлся автором десятка книг, среди которых, «Гвоздики на скалах», «О чём молчат скалы», «Осиротевшие берега», «Серебряный ручей», «Партизанскими тропами Заполярья», «Рыбачий», «Дуэль», «На житейских перекрестках».

Автор памятного бюста Михаилу Орешете — скульптор Александр Арсентьев. Он является автором всех остальных бюстов на Аллее писателей.

Его работы можно встретить в городских парках и скверах, на стенах домов и образовательных организаций. «Скорбящая мать» в Долине Славы, памятник воинам Полярной дивизии на одноименной аллее на проспекте Героев-североморцев, памятник Валентину Пикулю в сквере на улице Капитана Буркова, мемориальная доска Ивану Ушакову на стене Мурманского арктического государственного университета — дело рук Александра Арсентьева.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22321&page=1

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