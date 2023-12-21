В Мурманске на базе Центра управления регионом состоялась коллегия Министерства труда и социального развития

На мероприятии ежегодно подводят итоги работы профильного ведомства и обсуждают наиболее актуальные вопросы в части реализации социальной политики в Кольском Заполярье. Участников поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В ведении регионального Минтруда – 31 учреждение, а команда состоит из более 3,6 тысячи работников. Они ежедневно решают огромное число задач, связанных с выходом из трудных ситуаций, заботой о комфорте и повышении уровня жизни северян. Огромное спасибо вам за неравнодушие и профессионализм! И, подводя итоги года, хочется особенно поблагодарить вас за реализованные инициативы, которые нам предстоит развивать в будущем году», – обратилась к присутствующим вице-губернатор.

В числе наиболее ярких проектов, которые были запущены в этом году, Елена Дягилева отметила создание в Мурманской области первых трёх пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ». В общей сложности за три месяца работы в центрах, созданных в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», состоялось порядка 70 мероприятий с участием более двух тысяч человек. Что, как подчеркнула вице-губернатор, подтверждает их востребованность. В ходе коллегии специалисты министерства труда и социального развития поделись опытом внедрения в созданную для родителей и северян, только планирующих рождение ребёнка, экосистему нового формата информирования и оказания социальных услуг.

«В будущем году, объявленным президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи, кластер продолжит расширяться: новые пространства проявятся в Печенге, Алакуртти и Заполярном», – поделилась Елена Дягилева.

Говоря об одном из ключевых направлений деятельности правительства – повышении качества жизни на Севере и развитии социальной сферы региона – вице-губернатор отметила высокую значимость личного вклада каждого из команды ведомства, возглавляемого Сергеем Мякишевым. И акцентировала внимание на том, что в 2024 году бюджет сохранит свою социальную направленность.

«В настоящее время в регионе предоставляется без малого 70 видов социальной поддержки, при этом большая часть – за счет регионального бюджета. На их реализацию направим более 23 млрд рублей, что превышает на 1,6 млрд расходы прошлого года», – подытожила Елена Дягилева.

Повестка коллегии включала ряд не менее актуальных для северян тем, касающихся социально-трудовых отношений, механизмов и процессов повышения качества жизни, а также совершенствование региональной системы интеграции граждан с инвалидностью в общество. Участниками важного события стали руководители подведомственных Министерству труда и социального развития учреждений, а также представители профильных ведомств и служб.

Фото: https://gov-murman.ru