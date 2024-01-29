В Мурманске на базе «Дома молодёжи» проходят встречи, где ребят готовят к участию в Молодёжной лиге КВН
На уроках рассматриваются различные способы получения максимума от своих способностей и талантов. Упор на практику особенно важен.
Например, ребят обучают основам импровизации, рассказывают, как сделать голос более выразительным и помогают погрузиться в сценическое мастерство.
Как сообщает администрация города Мурманска, 28 января на занятии присутствовали не только новички, но и опытные кавээнщики. Они поделились своими секретами успеха и опытом работы в этой игре.
Такие уроки, направленные на обучение азам юмористической игры, делают КВН не только развлечением, но и средством для социального и персонального роста. Молодые люди получают возможность узнать о творческих профессиях, овладеть необходимыми навыками и научиться реализовывать свой потенциал в коллективе.
Следующая встреча планируется 1 февраля.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26595&page=1