В Мурманске на базе «Дома молодёжи» проходят встречи, где ребят готовят к участию в Молодёжной лиге КВН

На уроках рассматриваются различные способы получения максимума от своих способностей и талантов. Упор на практику особенно важен.

Например, ребят обучают основам импровизации, рассказывают, как сделать голос более выразительным и помогают погрузиться в сценическое мастерство.

Как сообщает администрация города Мурманска, 28 января на занятии присутствовали не только новички, но и опытные кавээнщики. Они поделились своими секретами успеха и опытом работы в этой игре.

Такие уроки, направленные на обучение азам юмористической игры, делают КВН не только развлечением, но и средством для социального и персонального роста. Молодые люди получают возможность узнать о творческих профессиях, овладеть необходимыми навыками и научиться реализовывать свой потенциал в коллективе.

Следующая встреча планируется 1 февраля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26595&page=1