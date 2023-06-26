В Мурманске на базе Легкоатлетического манежа впервые в регионе прошли соревнования по фиджитал-баскетболу

Фиджитал спорт – это комбинации физических упражнений и компьютерных игр. Турнир по фиджитал-баскетболу состоял из двух частей: сначала игроки сражались в баскетбольном симуляторе, а затем, с набранными в виртуальной игре очками, переместились на реальную площадку. Победитель матча определился по сумме набранных очков на обоих этапах поединка.

В церемонии открытия турнира приняла участие министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Всего в соревнованиях приняло участие четыре команды из Мурманской области, состоящие из студентов и абитуриентов средних, высших, средне специальных и профессиональных учебных заведений Мурманской области старше 16 лет.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по сумме набранных очков на обоих этапах поединка места распределились следующим образом: 1 место – команда «МАУ Олимпия» (Павел Чапланов, Сергей Белехов, Андрей Сивков и Павел Рыбкин); 2 место – команда «S.C.D 2.0» (Данил Голубков, Максим Коломейцев, Демьян Илюшин и Алексей Дубовиков) и 3 место – команда «Горячая штучка» (Юрий Савченко, Фёдор Залесний, Дмитрий Павличенко и Владимир Соколов).

Фото: https://gov-murman.ru