В Мурманске на базе молодёжного пространства «СОПКИ» состоялась встреча «Диалог с героем»

Ребята в неформальной обстановке встретились с героями нынешнего времени, чьи подвиги вошли в историю нашей страны. Из первых уст узнали их историю, их жизненный и боевой путь.

Участниками встречи стали Андрей Лебедев и Юрий Жинко — ветераны боевых действий, члены правления Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Перед ребятами выступили Сергей Ильин-Непомнящий — ветеран боевых действий в зоне СВО, кавалер медали «За Отвагу» и Алексей Коршак — ветеран боевых действий в Чеченской Республике, в Дагестане, в зоне СВО.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25944&page=1