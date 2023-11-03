В Мурманске на базе пространства «СОПКИ» прошла церемония награждение волонтёров, участвовавших в организации и проведении фестиваля «Гольфстрим»

Ребятам вручили благодарственные письма и памятные подарки.

— В этом году количество участников праздника спорта было заметно больше, чем в предыдущем. Без помощи волонтёров нам было бы непросто. Спасибо за ваш труд, за тот большой вклад, который вы внесли в успех фестиваля, — сказала заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска Ирина Цыганкова.

В проведении фестиваля приняли участие 23 волонтёра, которые помогали организаторам интерактивных площадок, а также гостям мероприятия на точках питания и в навигации по локациям праздника спорта.

Фестиваль «Гольфстрим» состоялся в городе Мурманске 9 сентября 2023 года. На этот раз его участниками стали более 11 тысяч человек.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26039&page=1