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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.23 09:30

В Мурманске на базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота прошёл День призывника для учащихся старших классов образовательных учреждений

27 октября на территории воинской части для будущих призывников состоялся концерт самодеятельных коллективов, была организована выставка военной техники и вооружения.

Участие в мероприятии приняли свыше 500 старшеклассников, а также педагоги, представители управления Федеральной службы исполнения наказаний, Росгвардии, военного комиссариата и администрации Мурманской области.

Школьники ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих по призыву, примеряли форму и средства защиты. Также для них работала полевая кухня.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, День призывника для мурманских старшеклассников традиционно проходит на базе воинских частей Северного флота в октябре в рамках празднования очередной годовщины разгрома гитлеровцев в Заполярье в годы Великой Отечественной войны.

Для гостей была подготовлена интересная концертная программа. Также ребятам провели экскурсию по территории войсковой части, показали военную технику, современное вооружение, специальные средства и снаряжение, накормили сытным обедом на полевой кухне.

Напомним, между администрацией города Мурманска и войсковыми частями областного центра заключены договоры об установлении шефских связей.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25999&page=1

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