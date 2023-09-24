В Мурманске на большом десантном корабле «Иван Грен» проходит акция Минобороны России «Сила в Правде»

В Мурманске на борту большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен» вчера состоялось торжественное открытие четвёртого этапа агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны России «Сила в Правде». На БДК, который ошвартовался у причала на территории Мурманского морского рыбного порта, состоялся митинг, посвящённый началу акции «Сила в Правде».

Участников мероприятия приветствовали заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец, заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, заместитель главы администрации города Мурманска Евгений Магомаев.

Участники митинга акцентировали внимание на том, что акция в первую очередь организована для поддержки российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также информирования жителей Крайнего Севера о подвигах современных борцов с нацизмом.

Первыми с моряками пообщались мурманские юнармейцы и нахимовцы, учащиеся средних общеобразовательных школ Мурманска и Мурманской области, участники военно-патриотических клубов. Они осмотрели экспозицию, самые большие впечатления вызвала трофейная бронетехника, добытая российскими военными в ходе специальной военной операции.

В течение первого дня акцию в Мурманске посетило 5752 человека, из них – 4639 детей школьного возраста.

Завтра на борту большого десантного корабля «Иван Грен» состоится приём учеников средних общеобразовательных школ города Мурманск и Мурманской области в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для жителей Мурманска будет организована выставка современного вооружения, исторических и трофейных экспонатов в районе улицы Ленинградская. Там же состоятся выступления сводного военного оркестра и ансамбля песни и пляски Северного флота, а также творческих коллективов города Мурманска. В центре города будут работать пункт отбора на военную службу по контракту, армейские магазины, полевая кухня.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479789@egNews