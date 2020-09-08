В Мурманске на Домостроительной улице будет ограничиваться движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с переносом сроков проведения работ по реконструкции самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации и в целях обеспечения организации безопасного движения будет перекрываться движения всех видов транспорта по ½ проезжей части улице Домостроительной:

– ½ проезжей части по улице Домостроительной в районе дома № 6 - с 8 часов 11 сентября до 17 часов 30 сентября.