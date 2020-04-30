В Мурманске на двух улицах ввели ограничения движения всех видов транспорта

В связи с постановлением администрации города Мурманска № 818 будет ограничено движение всех видов транспорта участками по 120 метров по ½ проезжей части вдоль 178 квартала - от дома № 15/1 по проспекту Героев-североморцев до Верхнеростинского шоссе в северном и южном направлениях с 8 часов 1 мая до 20 часов 31 августа.

В связи с Постановлением администрации города Мурманска № 817 будет ограничено движение всех видов транспорта участками по 50 метров по ½ проезжей части улицы Алексея Генералова в западном и восточном направлениях с 8 часов 1 мая до 20 часов 30 августа.