В Мурманске на фоне санкций выросло доверие к рублю как средству хранения сбережений

Всего два месяца назад хранить накопления в отечественной валюте считало допустимым минимальное с 2014 года количество респондентов. Сейчас доверие к рублю выросло, а к доллару и евро, напротив, снизилось. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Мурманска.

В том, что сегодня стоит хранить сбережения в рублях, уверен практически каждый второй житель Мурманска (46%), в долларах — каждый третий (32%), в евро — 22% опрошенных. Расстановка сил поменялась. Еще два месяца назад лидирующие позиции были у американской валюты (48%), держать сбережения в евро считали целесообразным 40% горожан, в рублях — 36%.

Что касается распределения среди всех существующих валют, в качестве лучшей для хранения сбережений жители Мурманска на сегодняшний день называют рубль в 2 раза чаще, чем доллар (32 и 15% соответственно), у евро всего 8% голосов. В январе позиции рубля и доллара были практически равны (25 и 24% соответственно), а евро лучшим средством для сохранности накоплений горожане называли почти в 2 раза чаще (15%).

Чем старше опрошенные, тем меньше доверия они демонстрируют к иностранным валютам, и больше — к рублю. Среди мурманчан с доходом от 80 тысяч рублей два месяца назад было больше всего сторонников доллара и евро, сейчас же — сторонников вложений в другие валюты (фунты стерлингов, швейцарские франки, иены и проч.).

Время проведения: 9 —14 марта 2022 года, 9 —17 января 2022 года.