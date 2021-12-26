В Мурманске на катке стадиона «Строитель» прошли праздничные молодежные уличные катания «Навстречу Новому году»

Организатором мероприятия выступил комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска.

Участниками праздничного катания стали студенты и сотрудники образовательных организаций, представители молодёжных объединений и активисты учреждений молодежной политики. Всем гостям мероприятия была представлена яркая и насыщенная программа, включающая в себя эстафеты и конкурсы.

Зарядиться энергией предстоящих праздников смогу и более взрослые мурманчане. Специально для них 26 декабря с 18.00 до 22.00, на стадионе «Строитель» пройдёт «Новогодний бал для лиц старшего поколения». Вниманию участников также будет представлена развлекательная программа. Как сообщает администрация города Мурманска, проход на лёд и прокат коньков для пожилых северян бесплатный. Единственное требование – наличие пенсионного удостоверения, которое необходимо предъявить.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21693&page=1