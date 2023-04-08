В Мурманске на Кольском проспекте, 51 открылся первый в регионе и в Арктической зоне России экопункт «Вторматик»

Теперь северяне могут за денежное вознаграждение сдавать вторсырье для его дальнейшей переработки. На первом этапе работы в экопункт можно принести популярные виды фракций, то есть ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые, белые), ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, а также картон.

Мурманская область стала четвёртым регионом, где заработал «Вторматик». Ранее пункты приёма вторичного сырья открылись в Саратовской, Волгоградской и Челябинской областях. Первый экопункт начал работать в конце 2021 года в Энгельсе. Основная задача «Вторматик» – сформировать у населения культуру раздельного сбора отходов с целью возвращения в оборот максимального числа вторичных ресурсов.

Сегодня почти 100% твёрдых коммунальных отходов в Заполярье направляются на сортировку. С начала 2023 года в результате сортировки в «Экотехнопарке» Мурманской области отобрали более 209 тонн вторичных материальных ресурсов. Практически все полезные фракции отправляются на переработку в другие российские регионы.

Прозрачные ПЭТ-бутылки во «Вторматике» принимают по цене 15 рублей за килограмм, бутылки белого цвета – по 5 рублей за килограмм. ПНД-канистры с цифрой «2» на дне можно сдать в объёме от 1 кг по цене 17 рублей. Флаконы стоят 12 рублей за килограмм.

С полным перечнем принимаемых фракций и расценками можно ознакомиться на сайте: https://vtormatik.ru/mur.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».