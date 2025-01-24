В Мурманске на Кольском проспекте приступили к строительству быстровозводимого спортивно-оздоровительного комплекса

В Мурманске на Кольском проспекте началось строительство быстровозводимого спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и тренажёрным залом. Ход работ на постоянном контроле будет держать Министерство строительства Мурманской области.

«Новый плавательный бассейн будет возведён в рамках концессионного соглашения. В будущем спортивно-оздоровительном комплексе запланированы тренажёрный зал, большая и малая чаша бассейна, а также необходимые вспомогательные помещения. В проекте также предусмотрены подъезды и подходы к новому зданию, парковка и доступ маломобильных групп граждан», – подчеркнул министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Инвестиционный проект создаётся в рамках концессионного соглашения и реализуется правительством Мурманской области совместно с компанией «Бассейн на Кольском».

На этой неделе подрядчик вышел на объект и приступил к подготовительному этапу строительства, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/