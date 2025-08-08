Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
Мурманская область. Арктика (16+)08.08.25 13:30

В Мурманске на конференции по вопросам капремонта домов собрались эксперты из 40 регионов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске стартовала IX Межрегиональная конференция, посвящённая актуальным вопросам организации капитального ремонта многоквартирных домов. Мероприятие собрало более 100 участников.

Эксперты из 40 регионов, представители Министерства строительства и ЖКХ России обсуждают совершенствование законодательной базы, регулирующей закупочные процедуры, применение технических норм и стандартов, а также поднимут тему повышения эффективности взаимодействия с подрядными организациями. Это уникальная возможность обсудить ключевые аспекты развития системы капитального ремонта, обменяться опытом и выработать эффективные решения для улучшения качества жизни жителей многоквартирных домов.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова рассказала, что на сегодняшний день в регионах сформировано 85 различных систем капитального ремонта, каждая из которых функционирует со своими особенностями. При этом существуют отдельные положительные практики, которые со временем масштабируются на всю страну.

«Мы как Ассоциация региональных операторов собираем такие практики и на их основе формируем стандарты ГОСТ, – пояснила Анна Мамонова. - Аналогичная работа ведётся и в сфере закупок: на данный момент уже утверждены три ГОСТа, в том числе два, касающиеся закупок лифтового оборудования. Это стандарты, определяющие требования к техническому заданию на аукцион, проектированию, замене и монтажу лифтов».

По словам эксперта, в планах на ближайшие годы — разработка стандартов для всех остальных видов работ.

Во встрече приняла участие генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Юлия Барсукова.

«В последние годы объём работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на Кольском полуострове вырос в разы. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и реновации ЗАТО, запущенной по инициативе главы региона Андрея Чибиса и при поддержке президента. Поэтому особенно значимо, что конференция проходит в Мурманске», – отметила Юлия Барсукова.

Гендиректор сообщила, что в Мурманской области в региональную программу капитального ремонта включено более 6 тысяч многоквартирных домов. Программа рассчитана на 30 лет, и по итогам первой десятилетки капитальной ремонт проведен в более чем 2000 многоквартирных домах, что составляет 1/3 от всей программы.

«Хотелось бы, чтобы мы с вами в нашем прекрасном сообществе увидели всё замечательное разнообразие нашей большой страны, – обратилась к собравшимся на открытии конференции Анна Мамонова. - И в этом году мы в Арктике, в Мурманске. Желаю вам насладиться красотами Севера».

Организаторами встречи выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, Федеральная электронная площадка РТС-тендер.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551537/#&gid=1&pid=1

-

-

