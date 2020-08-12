В Мурманске на Ледокольном проезде и на Домостроительной улице будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части проезда Ледокольного в районе дома 17 в южном направлении - с 8 до 20 часов 17 августа;

– по ½ проезжей части проезда Ледокольного в районе дома 17 в северном направлении - с 8 до 20 часов 18 августа;

– по ½ проезжей части проезда Ледокольного в районе дома 29 в южном направлении - с 8 до 20 часов 19 августа;

– по ½ проезжей части проезда Ледокольного в районе дома 29 в северном направлении - с 8 до 20 часов 20 августа.

В связи с проведением работ по реконструкции самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения в областном центре будет ограничено движение всех видов транспорта по ½ проезжей части улицы Домостроительной в районе дома 6 в южном направлении - с 8 часов 14 августа до 17 часов 31 августа.