В Мурманске на Ленинградской улице будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Ленинградской (в районе дома № 27) в северном направлении с 08 часов 20 апреля до 20 часов 21 апреля;

– по ½ проезжей части улицы Ленинградской (в районе дома № 27) в южном направлении с 08 часов 22 апреля до 20 часов 23 апреля.