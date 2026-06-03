В Мурманске на Ленинградской улице прошла экологическая акция по высадке зелёных насаждений

Её участниками стали почётные граждане города, воспитанники летнего лагеря Центра научно-технического творчества «Родина», губернатор Андрей Чибис, заместитель губернатора Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Элина Парамонова, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, глава города Мурманска Иван Лебедев.

Озеленение пешеходной улицы Ленинградской завершилось торжественной высадкой растений, приуроченной к Международному дню защиты детей.

Перед началом мероприятия специалист по ландшафту Ольга Казакова провела презентацию и инструктаж: рассказала об особенностях спиреи — декоративного кустарника, хорошо адаптированного к климату Кольского Заполярья, и правилах ухода за саженцами.

На первой благоустроенной пешеходной улице города появились более 1800 деревьев и кустарников, которые уже радуют жителей и гостей города. 18 деревьев сирени, 13 лип, 59 сосен, 6 рябин, 8 калин и более 1600 кустов спиреи были высажены подрядчиком всего за четыре дня. Все агротехнические нормы были строго соблюдены, а стратегия высадки была разработана совместно со специалистами из Полярно-альпийского ботанического сада-института. Высадка саженцев осуществлялась как в открытый грунт, так и в специализированные кашпо. Такой подход позволил максимально эффективно использовать доступное пространство для озеленения.

Сами кашпо представляют собой продуманную конструкцию, включающую двойной контур термоизоляции и дренажную систему, что обеспечивает оптимальные условия для корневой системы растений. Для посадки был использован качественный плодородный грунт с добавлением керамзита и необходимых удобрений.

Всего 1 июня на участке высадили 50 кустов спиреи, которые станут частью обновлённого ландшафта одной из главных пешеходных зон Мурманска.

«Сегодня мы тоже внесли свой вклад — Мурманск стал зеленее и краше. Самое главное, что в экоакции активно участвуют инициативные, энергичные ребята из Центра «Родина». Уважаемые жители - почётные граждане — передают им эстафету заботы о родном городе. Хочу ещё раз поздравить всех с Днём защиты детей. Очень здорово, что юные северяне такие активные и с удовольствием принимают участие в подобных акциях», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

«Переустройство проезжей части улицы в пешеходную велось в рамках народной программы «На Севере — жить!» и мастер-плана Мурманской агломерации. В 2025 году были проведены масштабные работы по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, выполнен глобальный ремонт изношенных тепловых сетей протяженностью 700 метров. Минград реализует комплексную программу преобразования исторической части города, делая Заполярную столицу ещё комфортнее и привлекательнее для жителей и гостей региона. Благоустроенная пешеходная улица Ленинградская — это якорный проект такого масштаба, реализованный в Мурманске», — отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

После мероприятия глава региона пообщался с ребятами. Они поделились впечатлениями, планами на лето и своими идеями по благоустройству любимого города.

Напомним, улица Ленинградская стала первой благоустроенной пешеходной улицей в Мурманске. Мощение улицы выполнено из высокопрочной гранитной тротуарной плитки. Покрытие рассчитано на высокий пешеходный трафик. Этот материал впервые был использован в Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, улица быстро стала центром притяжения для горожан. Здесь установлены места рекреации и павильон, облицовка которых выполнена керамогранитными панелями, комфортные зоны отдыха с большие качели с навесами, открыта точка общественного питания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568750/#&gid=1&pid=22