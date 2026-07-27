В Мурманске на мемориале Защитникам советского Заполярья начали демонтаж обшивки и обследование несущих конструкций

Губернатор Андрей Чибис в конце прошлой недели в рамках рабочего выезда по Ленинскому округу осмотрел мемориальный комплекс Защитникам советского Заполярья, где проходит стартовый этап реконструкции монумента.

Для всех мурманчан и жителей Кольского Заполярья «Алёша» — знаковый объект. Солдат-герой, стоящий на страже города-героя, олицетворяет несгибаемый дух защитников Заполярья. Мемориал давно ждал обновления, инициатива получила поддержку на федеральном уровне: Президент России Владимир Путин, побывав здесь в прошлом году, одобрил необходимость реставрации. Правительство выделило финансирование, и работа началась.

«Алёша» - очень сложный объект, к которому, откровенно сказать, было страшно подступаться, но глаза боятся, а руки делают. На торгах победил наш местный подрядчик. Это важно — у людей есть трепетное отношение к объекту. Сейчас крайне внимательно выверяется каждый шаг. На текущий момент уже приступили к демонтажу обшивки пилона и проводят масштабное обследование несущих конструкций монумента», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор обсудил с коллегами приоритетные задачи и возможные технические сложности, отметив, что при работе с таким масштабным сооружением, вторым по высоте после «Родины-матери», требуется предельная аккуратность и профессиональная экспертиза.

Реконструкцию проводят в рамках государственной программы Мурманской области «Культура» и народной программы «На Севере — жить!» Предусмотрен плановый период завершения работ– осень 2028 года.

Готовность комплекса после всех этапов реконструкции вернёт ему исторический облик и укрепит конструктивную надежность. Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор поручил держать ход работ на личном контроле и пообещал регулярно информировать северян о всех этапах преображения главного мемориала региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571658/#&gid=1&pid=20