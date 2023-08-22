В Мурманске на месте будущей школы в переулке Казарменном завершили часть буровзрывных работ

Напомним, что будущая школа рассчитана на 800 мест.

Там сейчас завершаются работы по выносу сетей «Мурманскводоканал» и «МОЭСК» из пятна застройки объекта.

11 августа прошли пробные буровзрывные работы. На данный момент успешно проведено пять буровзрывов.

Проводить буровзрывные работы планируется до середины сентября, после чего строители приступят к вывозу скального грунта, разработке котлована, устройству подпорных стен, а также устройству основания под трансформаторную подстанцию.

Строительство школы ведётся благодаря нацпроекту «Образование» и плану «На Севере – жить», отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru