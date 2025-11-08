Приятные мелочи нашей жизни: в шведском кафе готовят горячие бутерброды из мяса северного оленя и лося, а пупсы с большими слезами под глазами вытесняют ЛабубуЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»

Его участников приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Морской вокзал – одно из знаковых мест в городе. И мы в рамках плана «На Севере – жить!» вдохнули в площадку новую жизнь, проводим здесь разнообразные мероприятия, тестируем новые форматы для этого пространства и смотрим, что из этого наши жители и гости региона оценят, что им понравится. Площадка становится культурным центром, точкой притяжения для молодежи. Этим летом здесь был «Портовый движ» – серия вечерних музыкальных мероприятий, осенью проводим выставки и мастер-классы, а теперь открыли фестиваль современной культуры – мероприятие, которое позволит переосмыслить значение Арктики как одного из центров развития искусства, культуры, создания нашей северной идентичности», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор также принял участие в дискуссии на тему «Арктика – новый космос».

В рамках двухдневного фестиваля проходят лекции и дискуссии, образовательные программы, книжная ярмарка, работает Школа культурного менеджмента для сотрудников отрасли.

«Фестиваль важен для города и конкретно для морского вокзала. Это некая новая институция, с которой мы сейчас экспериментируем и пытаемся найти форму, которая идеально подойдёт для этих стен. Один из череды экспериментов случился в рамках такого большого Северного фестиваля культуры. Надеюсь, что у нас получилось немного сдвинуть парадигму представления о морвокзале, ещё раз напомнить, что он может быть таким разным, что здесь всегда происходит что-то интересное», – отметила руководитель Центра городского развития Мурманской области Дарья Климова.

Завтра мероприятия продолжатся. Гостей ждёт лекции «Как литература формирует города» и о современных технологиях создания звука, презентация книги о визуальной грамотности и режиссуре в фотографии, детские занятия, воркшопы по книгоиздательскому делу и сторителлингу. Подробная программа размещена на сайте фестиваля.

Сооснователь и программный директор Центра современной культуры «Смена», исполнительный директор издательства «Ad Marginem» Кирилл Маевский отметил, что площадки фестиваля работают и в других локациях города: «Контейнер-холле» и научной библиотеке. Кроме того, его повторение возможно уже следующим летом.

«Фестиваль стремится затронуть почти любую территорию искусства: музыка, архитектура и прочее. Это наша попытка сделать из морского вокзала, который в некотором смысле репрезентирует и являться собирательным образом не только для Мурманска, но и для всей Арктики, своеобразное посольство современности, наполненное самыми разными эмоциями. Мы организовываем фестивали во многих городах России, но фестиваль в Мурманске отличается от них. В других городах он в большей степени именно книжный. А в Мурманске проходят лекции, воркшопы, семинары по драматургии, по музыкальному мастерству, образовательные лекции для сотрудников учреждений культуры и так далее», – отметил Кирилл Маевский.

Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена», Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области и Центром городского развития Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556690/#&gid=1&pid=27

