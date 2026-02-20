Широкую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньямиЕжегодная выплата почётным донорам проиндексирована в Мурманской области
Мурманская область. Арктика (16+)20.02.26 18:30

В Мурманске на некоторых участках дорог вводятся временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств

Согласно постановлению администрации города Мурманска №763, с 0 часов 21 февраля до 0 часов 23 февраля 2026 года будут введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска: на улице Ленинградской - от улицы Воровского до въезда на площадь перед зданием ООО «Конгресс-отель «Меридиан» и на улице Воровского - от улицы Ленинградской до дома №4/22 по улице Воровского.

А согласно постановлению администрации города Мурманска №777, с 0 часов до 14 часов 23 февраля 2026 года будут введены временные ограничения остановки и стоянки, прекращено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, по проезду к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Согласно постановлению администрации города Мурманска №788, с 0 часов до 23 часов 23 февраля 2026 года будет прекращено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, на проезде мемориальному комплексу «Войнам первого корпуса ПВО».

