В Мурманске на нескольких улицах вводятся ограничения движения всех видов транспорта

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1442 будет ограничено движение всех видов транспорта по ½ проезжей части проезда на базу Мурманского унитарного предприятия «Дорсервис» (в районе дома № 20 корп. 1 по улице Алексея Хлобыстова) в восточном направлении с 8 часов 1 июля до 17 часов 20 июля.

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1378 будет ограничено движение всех видов транспорта на шесть метров по ширине проезжей части улицы Промышленной в восточном направлении с 8 часов 1 июля до 17 часов 20 июля.

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1218 будет ограничено движение всех видов транспорта на три метра по ширине проезжей части улицы Шмидта (в районе дома № 16) в южном направлении с 8 часов 1 июля до 17 часов 31 августа.