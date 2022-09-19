В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов

«Конечно, результаты выборов нас не удовлетворили. Такого колоссального объёма чёрных политтехнологий, лживых инсинуаций и откровенного вранья, распространяемого о наших кандидатах, я не припомню за все предыдущие избирательные компании», - оправдывает неудачи своих кандидатов глава коммунистов региона Артур Попов.

Как сообщает ИА «СеверПост», Попов считает, что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в системе муниципальных выборов: «В Мурманске, например, 90% людей остались дома».

Артур Попов сообщил, что его товарищи поддержали инициативу фракции КПРФ о принятии избирательного Кодекса РФ, «который стал бы своеобразной защитой от постоянно меняющихся правил проведения выборов, закрепил бы значимость политических партий».

Коммунисты также ратуют за введение порога явки, переноса единого дня голосования на весну, пока северяне ещё не в отпусках.

Напомним, из 54 мандатов на прошедших муниципальных выборах только 1 достался кандидату от КПРФ.

Фото: https://vk.com/kprf_murman?z=photo-11228219_457246318%2Fwall-11228219_30184