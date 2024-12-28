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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.24 16:30

В Мурманске на озере Среднем открыли пространство для зимнего плавания и закаливания «СОПКИ.ОЗЁРА»

Сегодня губернатор Андрей Чибис открыл в Мурманске на озере Среднем «СОПКИ.ОЗЁРА» для занятий зимним плаванием и закаливанием. Это уже второе пространство такой направленности в региональном кластере «СОПКИ».

«Мы видим по Оленегорску, как зашёл проект и больше людей начали закаляться, кратный рост. Это очень качественное пространство, достойно сделано. Поэтому договаривались, что появится такое и в Мурманске, и обещание сдержали – открываем его к Новому году. К марту такой же объект будет на КП-2, и в конце января откроем обновленный домик «моржей» на Семёновском озере. «СОПОК» в регионе уже более 80-ти. И только в этом году открыли 21 объект «СОПКИ.СПОРТ», включая этот», – отметил губернатор.

Современное спортивное пространство оформлено в единой концепции «СОПКИ», оборудовано удобными раздевалками для мужчин и женщин, сауной, комнатами отдыха, безопасным входом в воду. В том числе изготовлена и смонтирована модульная конструкция, проведены электромонтажные работы, закуплена мебель и оборудование. Пока пространство открыто только для участников региональной и городской федераций зимнего плавания, с 3 января заниматься смогут все желающие. Для детей, участников СВО и ряда других категорий вход будет бесплатным. Подробности в ближайшее время опубликуют на официальном сайте и в социальных сетях оператора пространства – МАУК «Мурманские городские парки и скверы». 

Сегодня в «СОПКАХ.ОЗЕРА» состоялся первый заплыв спортсменов в подготовленной плавательной дорожке. В их числе – призёры и победители различных соревнований по зимнему плаванию. Глава региона также испытал инфраструктуру.

«Хочу выразить огромную благодарность губернатору и правительству региона за эту возможность для Мурманска, для наших жителей. Такие качественные точки помогают укреплять свое здоровье, готовиться к соревнованиям. Здорово, что таких точек становится больше», – отметила Ольга Иодовская, мастер спорта, многократная чемпионка и рекордсменка мира среди ветеранов, призер чемпионатов России по зимнему плаванию, чемпионка СССР по плаванию.

Отметим, первые «СОПКИ.ОЗЁРА» открылись в этом году в Оленегорске и стали популярны у жителей муниципалитета. Ещё одно пространство уже оборудуют в Мурманске в районе КП-2, открытие запланировано в марте 2025 года.

«Именно такое пространство, такого качества – для города уникально. Удобно сделан вход в воду, есть дно под ногами, для многих это очень важно. Надеюсь, такие пространства будут появляться ещё», – отметил Александр Рожков, председатель общественной организации «Морж» и президент Федерации зимнего плавания Мурманска.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, проект по созданию пространств различной направленности «СОПКИ» реализуется в рамках плана «На Севере – жить». В том числе на средства региональной субсидии открываются спортивные пространства «СОПКИ.СПОРТ» – к настоящему моменту 38 современных тренажерных залов созданы во всех муниципалитетах Мурманской области, также пространство открыто в Приморске Запорожской области. Молодежь до 35 лет может посещать их бесплатно.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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