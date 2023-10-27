В Мурманске на пешеходной связи на улице Туристов установлен новый светофор

Работы по капитальному ремонту пешеходной связи на ул. Туристов вдоль МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №61» (ул. Туристов, 34а) выполнялись в рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить», созданного на основе пожеланий северян по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

На участке протяжённостью 650 метров произведены замена и устройство бортовых камней, устройство съезда и уличного освещения, проложены резервные трубы ресурсоснабжающей организации, отремонтирован тротуар, смонтированы пешеходные ограждения, проведены работы по благоустройству. Рядом установлен новый светофор с дорожными знаками.

Как сообщает администрация города Мурманска, кроме того, в 2023 году в областном центре за счёт средств Дорожного фонда в рамках плана «На Севере — жить» выполнен ремонт трёх участков дорог Нижнеростинского шоссе и трёх участков Кольского проспекта, а также шести участков тротуаров на ул. Старостина, ул. Профсоюзов, просп. Кольском, просп. Героев-североморцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Шевченко.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25994&page=1