В Мурманске на площади Первоучителей состоялась викторина «5 вопросов взрослому».

Вопросы касались возраста города, названий его главных улиц и проспектов, а также количества этажей самого высокого здания.

Ответив правильно, мурманчане получили сладкие призы.

Напомним, сквер возле Мурманской областной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а) был обновлён в 2019 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сегодня эта общественная зона — одно из комфортных зон отдыха для мурманчан.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27168&page=1