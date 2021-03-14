В Мурманске на площади Пять Углов прошли традиционные народные гулянья «Широкая Масленица»

Для жителей заполярной столицы был организован праздничный концерт, в рамках которого выступили творческие коллективы с развлекательными номерами. Кроме того, для мурманчан была организована зрелищная спортивная программа и игровые интерактивные площадки, в которых мог принять участие любой желающий.

Не обошлось и без праздничных угощений. Различные морсы из северных ягод, фруктовые чаи и, конечно же, блинчики с вареньем – все это и многое другое жители областного центра могли попробовать в торговых палатках, которые разместились на улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Ленинградской.

– Это первое праздничное мероприятие такого масштаба после всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса. И радость людей, которую я сегодня вижу, трудно передать словами. – рассказал Андрей Чернев, депутат Мурманской областной Думы. – Несмотря на то, что погода нас на Севере далеко не всегда радует, ощущение весеннего настроения и праздника в душе затмевает все.

Гости мероприятия также могли поучаствовать в таких состязаниях, как «Блинный забег», соревнования по саамскому футболу и метание валенка. Для самых юных мурманчан организаторы праздника подготовили игру «Накорми оленя».

К народному веселью присоединилась и редакция «Арктик-ТВ», сотрудники которой на отдельной сцене провели конкурсы, шуточные соревнования и розыгрыши. Наиболее активным горожанам журналисты дарили памятные подарки. На площадке работала выездная открытая студия наших коллег из «Радио Рекорд». Каждый желающий смог зайти к ведущим в гости, и поздравить мурманчан с Масленицей.