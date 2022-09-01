В Мурманске на площади Пять Углов состоится традиционный праздник для мурманских школьников, посвященный Дню знаний

Территория возле ГДЦ «Арктика» будет разделена на тематические площадки: «Урок физкультуры», «Урок чтения», «Урок пения», «Урок химии» и другие.

Юных мурманчан ждут мастер-классы, танцы, парковые шахматы, эстафеты, зона с различными играми: «Крестики-нолики», «Гигантские спички», «Трубомет», а также головоломки.

Площадки будут работать с 12.00. А в 13.00 начнётся концертная программа.

Как сообщает администрация города Мурманска, гость праздника - композитор, автор множества детских песен и мелодий к любимым мультфильмам Григорий Гладков.

В завершение праздника детей ждёт сладкий подарок от спонсоров - мороженое.