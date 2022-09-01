Мурманская область. Арктика (16+)01.09.22 08:45
В Мурманске на площади Пять Углов состоится традиционный праздник для мурманских школьников, посвященный Дню знаний
Территория возле ГДЦ «Арктика» будет разделена на тематические площадки: «Урок физкультуры», «Урок чтения», «Урок пения», «Урок химии» и другие.
Юных мурманчан ждут мастер-классы, танцы, парковые шахматы, эстафеты, зона с различными играми: «Крестики-нолики», «Гигантские спички», «Трубомет», а также головоломки.
Площадки будут работать с 12.00. А в 13.00 начнётся концертная программа.
Как сообщает администрация города Мурманска, гость праздника - композитор, автор множества детских песен и мелодий к любимым мультфильмам Григорий Гладков.
В завершение праздника детей ждёт сладкий подарок от спонсоров - мороженое.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
30.08.22 13:22
"...в 2022/2023 учебном году будут вводиться должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями..." Этих вводят, а участковых полицейских "выводят"...
Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире10:20«Любопытная Варвара2». Художественный сериал, 3 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Еда за наш счёт: сколько тратят компании на еду для сотрудников и в каких сферах проще всего найти работу, где тебя покормят за счёт работодателя-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 36 копеек, доллар потерял почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Все энергоблоки 4 Кольской АЭС работают в штатном режиме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции получат поддержку по программе «Свой дом в Арктике» в приоритетном порядке