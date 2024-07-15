В Мурманске на площадке молодёжного пространства «Контейнер-холл» состоялось закрытие арктического фестиваля уличного искусства «РОСТ»

В течение двух недель 13 команд художников создавали новые муралы, панно и мозаики на стенах домов и технических сооружений.

«Со стороны правительства Мурманской области хочу поблагодарить каждого гостя фестиваля: каждого художника и мастера за работу, каждого посетителя за проявленный интерес к искусству. Программа «РОСТа» выдалась насыщенной на события. Помимо создания проектов проходили встречи с их авторами, мастер-классы, экскурсии, организаторы даже познакомили нас с технологиями дополненной реальности. Все это – задел на будущее, вдохновение на следующие наши фестивали», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова.

За три прошедших фестиваля в Мурманске было создано 43 монументальные росписи, а в 2024 году на территории самого длинного дома в России появилось ещё 9 росписей и 2 мозаики, а в центре города деревянное панно и мурал.

«Год от года видно, что интерес к фестивалю растёт. Особенно большой отклик мы видим, когда создаём возможность для горожан, выразить себя. В этот раз местные жители приняли участие в росписи одного из фестивальных объектов – арки, которая под руководством художницы Дарьи Нечипоренко была разрисована стилизованными собаками», – рассказала председатель областного отделения Союза художников России, один из организаторов фестиваля Мария Михайленко.

В этом году также созданы новые остановки туристического маршрута, который будет интересен как гостям Кольского Заполярья, так и местным жителям. Пройтись по нему можно вместе с аудиогидом, доступным на сайте фестиваля любому самостоятельному путешественнику.

«Первые два года фестиваль проходил в исторической, но отдалённой от центра Росте. За это время мы её «упаковали», и в прошлом году приступили к новой локации – самому длинному дому России на Кольском проспекте. На нем уже было монументальное искусство – панно Вячеслава Герасимова, поэтому мы считаем, что «РОСТ» – это про связь прошлого, настоящего и будущего», – пояснила куратор «Контейнер-холла», один из организаторов фестиваля Полина Малышкина.

В рамках события созданы и медиапроекты, связанные с паблик-артом – компьютерная игра и дополненная реальность, которая отражается на фасадах домов и доступна пользователям смартфона при наведении на специальные таблички с QR-кодом. Сейчас часть художников, которые работают с цифровыми направлениями, все ещё продолжают свои проекты.

«Несмотря на официальное закрытие фестиваля, многие художники всё ещё продолжают работу над проектами, чтобы воплотить свои идеи так, как они задумывались изначально. Погода немного повлияла на планы», – пояснил художник, организатор фестиваля Юрий Шачнев.

По его словам, команда уже строит планы на следующий год, который станет юбилейным для «РОСТа».

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в этом году гостями фестиваля стали более 500 человек, а его закрытие завершилось концертом «Уличное пианино» от Михаэля Смэдсена.

Напомним, организатором события выступает Центр городского развития Мурманской области при поддержке правительства Мурманской области, а также при поддержке Мурманского балкерного терминала.

Фото: https://gov-murman.ru