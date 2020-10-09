В Мурманске на проезде от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова станет в три раза светлее

Устройство наружного освещения здесь полностью завершено. Сегодня на объекте капитального ремонта побывали глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и депутаты Совета депутатов города Мурманска.

— Уличным освещением мы занимаемся системно, потому что в городе, находящемся за Полярным кругом, по-другому быть просто не может. Ещё в 2011 году муниципалитет принял решение присоединить дворовое освещение к системе «Каскад» и полностью взять на себя ответственность за светлые улицы и дворы, — рассказал Андрей Сысоев. — Что касается именно этого участка: работа выполнена большая, но есть серьезная задержка с вводом объекта в эксплуатацию. Новые опоры были смонтированы еще летом, однако жители близлежащих домов вынуждены ходить по неосвещенной улице, света до сих пор нет. Разумеется, мы будем разбираться, кто виноват, но главное, что уже сейчас можно говорить о сроках подключения — по заверениям сторон фонари здесь зажгутся в ближайшие дни.

Ремонт наружного освещения в этом районе выполнен по просьбам горожан. В этом году вместо девяти старых железобетонных опор здесь появились двадцать девять новых металлических. Светильники заменены на светодиодные. Произведено восстановление зелёной зоны.

— Ремонты капитального характера, связанные с уличным освещением, идут еще на нескольких крупных объектах, — добавила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева. — Также нельзя не сказать о том, что ведётся и так называемая «точечная» работа. Речь идёт о дворах, которые мы ремонтируем в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», где наряду с заменой асфальта и установкой детских площадок предусмотрены и новые фонари.