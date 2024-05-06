В Мурманске на прошедшей неделе прошли три встречи глав округов с жителями областного центра

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина главы округов проводят встречи с жителями. На прошедшей неделе прошли три встречи.

Как сообщает администрация города Мурманска, глава Первомайского округа Александр Боянжу встретился с жителями дома №4 по улице Полярный Круг. Северяне обратились с просьбой установить освещение на строящейся детской площадке. Жители соседнего дома №8 пожаловались на некачественный вывоз твёрдых бытовых отходов с контейнерной площадки. Работы были проведены – мусор вывезен.

Неубранные контейнерные площадки обеспокоили и жителей Октябрьского округа. На встрече возле дома №24 по проспекту Ленина с жителями пообщалась глава округа Елена Ширшова. В кратчайшие сроки была произведена уборка и вывоз мусора с контейнерной площадки.

С жителями дома №13 по улице Вице-адмирала Николаева пообщался глава Ленинского округа Андрей Костин. Мурманчан обеспокоил бесхозный автомобиль, находящийся в непосредственной близости от дома. Работы по вывозу разукомплектованного транспорта были выполнены.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27296&page=1