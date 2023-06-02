В Мурманске на проспекте Кирова в связи с проведением работ на теплосети будет ограничено движение автотранспорта

Мурманская ТЭЦ сообщает, что с 0.00 3 июня (суббота) до 23.59 4 июня (воскресенье) в Мурманске на пересечении проспекта Кирова и улицы Марата пройдут работы по замене дорожных плит каналов перекрытия теплосети. В связи с этим будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Кирова в обе стороны.

Для общественного транспорта будет организован временный объезд: маршруты автобусов будут проходить в объезд по улицам Советская и Декабристов; маршрут троллейбуса №4 будет следовать через улицу Книповича и проспекту Ленина.

Необходимость работ вызвана аварийным состоянием плит, выявленным в ходе обследования тепломагистралей. В целях безопасности мурманчан и проезжающего транспорта будет проведена полная замена перекрытий.

Бригады энергетиков в течение двух суток будут работать круглосуточно, все подготовительные работы пройдут заранее, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.