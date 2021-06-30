В Мурманске на проспекте Кирова вводятся ограничения движения

В связи с постановлением администрации города Мурманска №1774 в Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного, по проезжей части проспекта Кирова на участке от улицы Марата до улицы Алексея Генералова в северном и южном направлениях с 23 часов 30 июня до 10 часов 1 июля.