В Мурманске на проспекте Ленина приступили к установке опор для светодинамических перетяжек
Такие же световые украшения были установлены два года назад на участке от переулка Русанова до площади Пять Углов. Сейчас работы ведутся на продолжении главного проспекта Мурманска — до улицы Карла Либкнехта.
Как сообщает администрация города Мурманска, монтаж опор будет осуществляться преимущественно с тротуаров. В местах, где это не представляется возможным, работы будут проводиться со стороны проезжей части с предварительным ограничением движения всех видов транспорта по первой полосе проезжей части проспекта Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Воровского, по улице Карла Либкнехта от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина в южном направлении.
Монтажные, а также пуско-наладочные работы по настройке светодинамических перетяжек будут завершены в декабре.
Режим работы светодинамических перетяжек подстроится под график работы уличного освещения. В настоящее время разрабатываются новые сценарии работы световых конструкций. После всех пуско-наладочных работ они будут синхронизированы с ранее установленными. На проспекте Ленина и участке от Карла Либкнехта до перекрестка с Челюскинцев не останется участков без световой иллюминации.
Работы ведутся Центром городского развития в рамках плана «На Севере — жить!».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25822&page=1