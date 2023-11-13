В Мурманске на протяжении двух дней выявляли сильнейших бойцов Кольского Заполярья в рамках чемпионата и первенства региона по кикбоксингу

Соревнования в легкоатлетическом манеже объединили порядка 200 спортсменов из Мурманска, Полярного, Североморска, Ковдора, Мончегорска, Апатитов, Гаджиево, Печенги, Заполярного, Заозерска и Колы.

Традиционный турнир посвящён памяти мастера спорта международного класса Элины Гисмеевой.

По завершению соревнований в дисциплине «лайт-контакт», каждый в своей весовой категории, победу одержали Анастасия Заика, Мирослава Золотухина, Анастасия Преснова, Ульяна Антошина, Виктория Жбанова, Ангела Еремеева, Софья Маринова, Анастасия Базанова, Снежана Кочанова, Алёна Долженкова, Кирилл Колигов, Руслан Гаджиусманов, Ибрагим Талханов, Родион Москалёв, Макар Шабунин, Андрей Березин, Вадим Ракитин, Ибрагим Шалбузов, Никита Роменский, Матвей Кононенко, Матвей Никитин, Александр Шинкин, Фёдор Попович, Вадим Гапонов, Андрей Назаров и Иван Кононенко.

В дисциплине «фулл-контакт», каждый в своей весовой категории, лучший результат показали Матвей Селюх, Денис Новик, Низам Аскендеров, Рустам Эминов, Ибрагим Шалбузов, Джабраил Ганижев, Андрей Баранов, Кирилл Краснов, Георгий Трофимов, Ренат Майсумов, Егор Моськин, Аликберов Ильгам, Дмитрий Чекин, Матвей Головченко, Анастасия Преснова, Ульяна Антошина, Виктория Жбанова, Ангела Еремеева, Анастасия Базанова, Милана Федосеева и Снежана Кочанова.

В дисциплине «К1», каждый в своей весовой категории, на первом месте Алена Долженкова, Алиса Малова, Татьяна Соина, Адам Халиков, Мирослав Чайка, Виталий Гарнаев и Сергей Бондаренок.

Фото: https://gov-murman.ru