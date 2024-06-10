В Мурманске на Пяти Углах пройдёт масштабный фестиваль ко Дню молодёжи

29 июня по всей России состоятся фестивали ко Дню молодёжи: они запланированы более чем в 35 регионах. В Мурманской области центральный фестиваль пройдёт в историческом центре заполярной столицы – на площади Пять Углов, в сквере и на улице Ленинградской.

Общий девиз фестиваля – «Объединяем Россию!», одной из ключевых тем праздника станет «Год семьи».

Запланированы выступления творческой молодёжи, мастер-классы, открытые микрофоны, встречи с героями специальной военной операции, карьерные консультации, ярмарки вакансий, спортивные соревнования, волонтерские акции.

Будут организованы фото- и видеостудии для создания контента, а также зоны добровольческих проектов и организаций. Мероприятия начнутся в 11 часов, с 17.00 – выступления творческих коллективов, в 19.00 стартует концерт известного российского артиста, чье имя организаторы пока не называют. Все подробности будут размещены в госпаблике регионального организатора – комитета молодёжной политики Мурманской области.

Участие в мероприятиях бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2024.рф.

Стратегический партнер главного Дня молодёжи страны – Движение Первых. Генеральные партнёры: «VK», «СберОбразование», Российское общество «Знание», программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», ПАО «Аэрофлот».